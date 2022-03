Max Verstappen racet tot 2028 voor RedBull en zou tot 50 miljoen euro verdienen

Verstappen werd afgelopen seizoen wereldkampioen na een bloedstollende strijd met Lewis Hamilton. De huidige overeenkomst van de 24-jarige Nederlander liep eind 2023 af en dus wou RedBull het goudhaantje snel voor wat langere tijd vastleggen.

Het nieuwe contract is intussen officieel getekend. Verstappen verlengt tot eind 2028. Volgens mediaberichten zou het de grootste deal in de geschiedenis van de Formule 1 zijn en wordt hij de best verdienende Nederlandse sporter aller tijden.

Jaarlijks zou hij zowat 48 miljoen euro opstrijken, wat hem op ongeveer dezelfde hoogte brengt als Lewis Hamilton. De Brit zou bij Mercedes jaarlijks 50 miljoen euro verdienen.

"Ik hou van dit team en mijn contract hier verlengen, was dan ook een makkelijke keuze", klinkt het bij Verstappen. "Vorig seizoen was echt ongelooflijk. Sinds ik in 2016 bij dit team kwam, was de wereldtitel altijd al het doel. Nu komt het erop aan om de nummer 1 zolang mogelijk op de bolide te houden."

Bovenop het salaris van Verstappen komen ook nog de sponsordeals die hij zelf afsluit.