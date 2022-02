Primeur voor Porsche in de ePrix van Mexico, Vandoorne wordt 11e

Na de twee races in Saudi-Arabië streek het Formule E-circus neer in Mexico.

Pascal Wehrlein stuurde zijn Porsche in de hoofdstad naar de poleposition in de kwalificaties. De voormalig F1-rijder had het in de race zelf niet gemakkelijk met WK-leider Edoardo Mortara. De Zwitser ging al snel naar de leiding na een knap inhaalmanoeuvre in de tweede ronde.

Maar bij Porsche hadden ze hun huiswerk uitstekend gemaakt. In de slotfase had Wehrlein duidelijk meer energie in zijn bolide over om Mortara, die nog zou terugzakken naar P5, gemakkelijk te passeren.

André Lotterer maakte er een één-tweetje van voor Porsche en dat is voor het eerst in de geschiedenis van de Formule E.

In de achtergrond werd Stoffel Vandoorne 11e in zijn Mercedes na een anonieme race. In de WK-stand zakt onze landgenoot van de 3e naar de 5e plaats na 3 races.