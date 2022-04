Stoffel Vandoorne kan polepositie niet verzilveren in Rome en moet tevreden zijn met podiumplek

Stoffel Vandoorne is op een 3e plek geëindigd in de Grote Prijs Formule E van Rome. De Belg vertrok in Italië vanaf de polepositie, maar kon die niet verzilveren. De overwinning ging naar de Nieuw-Zeelander Mitch Evans, die een stevige inhaalrace neerzette in zijn Jaguar: van 9 naar 1.