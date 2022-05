Stevige crash in oefenritten houdt Esteban Ocon uit kwalificaties in Miami

Esteban Ocon had nog maar drie ronden gereden in de vrije oefenritten op zaterdag toen hij de controle over zijn Alpine verloor in bocht 14. Dat is dezelfde bocht waar Carlos Sainz vrijdag een crash had in zijn Ferrari.

De sessie werd stilgelegd, de Alpine van Ocon werd weggetakeld en de Fransman werd overgebracht naar het ziekenhuis voor onderzoeken.

Die onderzoeken brachten gelukkig geen zware gevolgen aan het licht, maar de auto van Ocon is te zwaar beschadigd om hem te laten starten in de kwalificaties van zaterdag. "Op fysiek vlak is Esteban helemaal in orde", laat Alpine weten.