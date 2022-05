3 horloges, ringen en kettingen! Hamilton "blinkt" uit in protest tegen nieuwe F1-regels

Hoewel rijders al jaren geen sieraden of juwelen mogen dragen in een F1-wagen, werd het nooit gecontroleerd. Maar Niels Wittich en Eduardo Freitas - de nieuwe wedstrijdleiders in de Formule 1 - willen het niet langer door de vingers zien.



Niet om Hamilton te viseren - zoals Sebastian Vettel al insinueerde - maar wel uit veiligheidsoverwegingen. "Metalen voorwerpen kunnen bij een brand zwaardere brandwonden veroorzaken en ook medische hulp vertragen", stelt de FIA.



Na de zware crash van Romain Grosjean in Bahrein in 2020 is de FIA nog meer beducht voor zaken die het effect van brandveilige kleding kunnen verkleinen.



Maar Hamilton moet niets weten van de nieuwe regels. Hij stelt dat hij al sinds zijn 16 jaar met sieraden racet en nog nooit problemen heeft gehad. De Brit deed al zijn beklag bij FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem, voorlopig zonder succes.

Toch is Hamilton niet van plan om zijn piercings uit te nemen in Miami. "Als ze me tegenhouden, dan is het maar zo", zei hij. "Onze reserverijders staan klaar. Er is veel te doen in de stad, dus ik kan me wel bezighouden."