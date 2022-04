Max Verstappen begint in polepositie aan 1e sprintrace, Mercedes vloekt in uitgeregend Imola

Voor het eerst dit seizoen staat dit weekend een sprintrace op het menu en daarvoor werden vandaag kwalificaties afgewerkt.

Lewis Hamilton voelde zich niet in zijn sas op het circuit van Imola. De zevenvoudige wereldkampioen overleefde maar nipt Q1.

Toen de regendruppels hun intrede maakten in Q2, kwam het circuit er verraderlijk bij te liggen. Dat kostte de kop van Hamilton (13e), die geen poging waagde op de glibberige wegen.

Nog meer onheil voor Mercedes, want ook George Russell (11e) ging eruit in Q2. Ferrari baalde op zijn beurt toen Carlos Sainz weggleed in een bocht. De 10e plek was zijn lot.

Wie de weerselementen en het circuit wel goed de baas kon, was Max Verstappen (Red Bull). De Nederlander was een tikkeltje sneller dan WK-leider Charles Leclerc, die de kwalificaties op plek 2 beëindigde.



Verstappen snijdt morgen dus vanaf de polepositie de sprintrace aan, waarin de top 8 beloond wordt met punten. De eerste krijgt 8 punten, de tweede 7 enzovoort. De uitslag van de sprintrace bepaalt ook de startvolgorde van de Grote Prijs op zondag.