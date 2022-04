Mercedes hoopt (in Miami al?) einde te maken aan stuiterende wagen

"Het is gewoon niet langer vol te houden." George Russell stak het na de GP van Emilia-Romagna niet weg: het is geen pretje om momenteel aan het stuur van de stuiterende Zilverpijl te zitten. "Ik heb last van mijn nek en borst", klaagde de Brit. "Het stuiteren beneemt je echt de adem."

Ook zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton krijgt de Mercedes-wagen maar niet onder controle. In Imola raakte hij niet verder dan een 13e plek, na 4 races staat hij al op 58 punten van WK-leider Charles Leclerc.

De Mercedes-ingenieurs zijn dan ook wanhopig op zoek naar een oplossing voor het porpoising-probleem. Vooral op de snelle, rechte stukken wordt de downforce zo groot dat de bolide van Russell en Hamilton over het circuit hobbelt.

"Hopelijk vinden we snel een oplossing", vertelde Mercedes-ingenieur Andrew Shovlin. "In Miami kunnen we al onderdelen veranderen die ons hopelijk zullen tonen of we in de juiste richting aan het werken zijn."

"We verwachten niet dat we het van de ene dag op de andere dag kunnen oplossen, maar hopelijk zitten op het goede pad. Het zal eerder in kleine stapjes opgelost raken, maar we zien hoopvolle signalen."