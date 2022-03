Mercedes-baas Toto Wolff: "We krijgen een les in bescheidenheid"

Dat Mercedes de bal heeft misgeslagen, werd zaterdagavond nog eens pijnlijk duidelijk. De auto van Lewis Hamilton viel niet vooruit te branden.

Met een 16e kwalificatiechrono als resultaat voor de 7-voudige wereldkampioen. In de race perste Hamilton er nog een 10e plaats uit. Zijn nieuwe ploegmaat George Russell werd 5e, meer zat er niet in voor Mercedes.

"Acht jaar lang was het dolle pret", vertelt Mercedes-baas Toto Wolff. "Nu is het uit met de pret en dat is erg pijnlijk."

"We krijgen een les in bescheidenheid, maar dat maakt ons sterker. We zullen keihard blijven werken tot we weer meespelen."

De nieuwe Mercedes stuitert over het circuit. Wolff: "De vraag is hoeveel sneller hij is als we hem lager bij de grond krijgen, maar dat is niet het enige gebrek. We beschikken momenteel niet over de auto die we willen."

Werk aan de winkel dus voor de sportafdeling met de ster op de neus.