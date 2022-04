Hamilton gedubbeld door Verstappen: "Niet Lewis, maar wagen zit op dieptepunt"

Het gaat van kwaad naar erger voor Lewis Hamilton dit seizoen: in Imola moest hij vrede nemen met de 13e plek, nadat hij een hele race zijn tanden stuk had gebeten op de AlphaTauri van Pierre Gasly. Tot overmaat van ramp werd de zevenvoudige wereldkampioen gedubbeld door Max Verstappen, zijn rivaal van vorig jaar. Vindt de Brit nog de vechtlust om terug te klauwen?

Blauwe vlaggen. Het was wel het laatste wat Lewis Hamilton in Imola wou zien. De zevenvoudige wereldkampioen kreeg het teken dat hij zijn Mercedes aan de kant moest zetten om leider Max Verstappen voorbij te laten. Het pijnlijke moment stelde nog eens op scherp hoe ver Mercedes is teruggezakt. Terwijl Hamilton in 2021 nog 8 zeges boekte en tot de laatste race (en zelfs de allerlaatste ronde) meestreed voor de wereldtitel, werd hij nu gedubbeld door zijn rivaal van vorig seizoen. De woorden van de Nederlandse wereldkampioen maakten het achteraf zo mogelijk nog pijnlijker. Hoe het voelde om de zevenvoudige wereldkampioen te dubbelen? "Ze zijn al het hele jaar langzaam, dus voor mij is dat totaal niet spannend. Het gebeurt gewoon", strooide Verstappen nog wat zout in de wonde.

Wolff: "Niet Lewis maar de wagen zit op een dieptepunt"

Hamilton had tot dan ruim 40 rondes geprobeerd om voorbij de AlphaTauri van Pierre Gasly te raken, maar zijn inhaalpogingen waren voorspelbaar en weinig overtuigend. Zelfs DRS bracht geen soelaas. Een 13e plek, meer zat er niet in voor de zevenvoudige wereldkampioen. "Ik zou niet zeggen dat het gemakkelijk was, maar het was ook niet echt moeilijk om Hamilton achter me te houden", deelde Gasly achteraf nog een tik uit. Hamilton maakte dan ook een terneergeslagen indruk in Imola. "Ik doe niet meer mee voor de wereldtitel, dat is nu wel zeker", zei de Brit. "Nee, daar bestaat echt geen twijfel over." Dat ploegmaat George Russell zijn Zilverpijl wel naar de 4e plek had weten te manoeuvreren, was een magere troost. "Hij heeft ten minste wat punten binnengehaald voor het team", aldus Hamilton. "Mijn excuses dat ik niet hetzelfde kon doen." "Ik blijf zo hard werken als ik kan en ik probeer het op een of andere manier recht te trekken, maar ik was een gemakkelijk doelwit vandaag. Het was een weekend om snel te vergeten."

Lewis is de beste coureur van de wereld, maar hij heeft momenteel niet het materiaal om dat te laten zien. Toto Wolff

Teambaas Toto Wolff nam via de boordradio wel nog de schuld op zich. "Sorry voor de wagen waarmee je vandaag moest rijden, Lewis", zei de Oostenrijker. "De wagen was onbestuurbaar. We blijven hard werken, maar dit was een verschrikkelijke race." Achteraf nam Wolff de zevenvoudige wereldkampioen nog eens in bescherming. "Lewis zit niet op een dieptepunt, de wagen zit op een dieptepunt", klonk het. "Lewis is de beste coureur van de wereld, maar hij heeft momenteel niet het materiaal om dat te laten zien. Of je nu 8e, 12e of 15e wordt, is irrelevant: het is allemaal slecht." "Er zijn in de geschiedenis zoveel rijders die een moeilijke periode hebben doorgemaakt en daarvan herstelden. Lewis doet er alles aan om met het team de problemen op te lossen. We werken samen in goede en slechte tijden en dit was een heel slechte dag."

Vindt Mercedes oplossing voor porpoising?

Over twee weken staat al de GP van Miami (8 mei) op het programma. "Ik kan niet echt zeggen dat ik er naar uitkijk", was Hamilton eerlijk. "Maar deze week zal ik er wel positiever naar proberen te kijken." Mercedes zal in elk geval moeten bewijzen waarom het acht keer op rij constructeurskampioen werd. Het krijgt het porpoising-probleem, waarbij de wagen over het circuit stuitert, maar niet opgelost. George Russell stelde zelfs dat het niet meer uit te houden is. "Het stuiteren neemt echt je adem weg", zei hij. "Het is het meest extreme dat ik al heb gevoeld. Ik hoop dat we een oplossing vinden, want zo kan het niet meer verder. Ik heb last van mijn rug en mijn borstkas doet pijn." Om een einde te maken aan het gestuiter, moet Mercedes zijn Zilverpijl zo hoog afstellen dat het veel downforce en dus snelheid verliest. Volgens Toto Wolff is het gewoon zoeken naar de aerodynamische "sweet spot". "Als we porpoising kunnen oplossen, dan zouden we veel meer performance uit de wagen halen", zei Wolff. "Maar door het gestuiter slagen we er niet in om te rijden zoals het moet. Het heeft ook grote gevolgen voor onze banden en afstellingen. Het ene hangt vast aan het andere."

Hoelang houdt Hamilton nog vol?

Lewis Hamilton was vorige maand al heel eerlijk over zijn mentale en emotionele strubbelingen op Instagram. "Op bepaalde dagen is het moeilijk om positief te blijven", schreef de Brit. Vooral de ontknoping van vorig seizoen heeft er zwaar op ingehakt bij de Brit. In Abu Dhabi was hij op weg naar zijn achtste wereldtitel in de Formule 1 - het ultieme record - maar graaide Verstappen die voor zijn neus weg na een tumultueus einde. Hamilton verdween enkele weken volledig van de radar om de zwaarste ontgoocheling uit zijn carrière door te spoelen. Even was er twijfel of de Brit een punt achter zijn carrière zou zetten. In januari verscheen Hamilton toch weer ten tonele. Zijn drijfveer: alsnog die achtste wereldtitel wegkapen. "Tegenspoed zet sommigen ertoe aan te breken; anderen tot het breken van records", was de veelbetekenende boodschap van Mercedes. Maar een 3e, 10e, 4e en 13e plek in de eerste 4 races van het seizoen is niet waarvoor Hamilton zijn batterij weer heeft opgeladen. Dat ploegmaat George Russell tot nu toe wel al elke race in de top 5 stond, zal de twijfels alleen maar doen toenemen. Hamilton heeft nog een contract tot 2023 bij Mercedes. Maar nu al rijst de vraag: wat doet Hamilton volgend jaar als de resultaten blijven tegenvallen?