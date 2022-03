"Of Lewis Hamilton aan stoppen heeft gedacht? Nooit!"

Lewis Hamilton (37) zag vorig jaar in de seizoensfinale een 8e wereldtitel door zijn vingers glippen. "Ik weet niet of hij nog wil racen", sprak Mercedes-sportchef Toto Wolff na de grote ontgoocheling voor zijn kopman.

"Of Lewis Hamilton aan stoppen heeft gedacht? Onmogelijk", zegt Gert Vermersch. "Toen Nico Rosberg in 2016 had aangekondigd dat hij zou stoppen als wereldkampioen, was Hamilton volgens zijn omgeving ziedend. Omdat hij geen revanche meer kon nemen op zijn ploegmaat."

"En nu zou Hamilton zichzelf de kans ontzeggen om revanche te nemen op Max Verstappen? Nooit van zijn leven doet hij dat."

Hamilton liet wel een tijd niks van zich horen. Een bewuste strategie volgens Sam Dejonghe: "Hij verdween van Instagram, hij verdween van de aardbol. Op die manier ging er meer aandacht naar hem dan naar wereldkampioen Max Verstappen."