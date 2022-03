Formule 1 past regelboek aan na hevige discussie over WK-ontknoping

Even terug naar de bloedstollende finale van de F1-strijd van 2021: Lewis Hamilton leek in Abu Dhabi op weg naar een 8e wereldtitel, tot de safetycar moest uitrukken. Max Verstappen kon verse banden halen en zijn Britse rivaal nog inhalen in de slotronde.

Bij Mercedes was wedstrijdleider Michael Masi de gebeten hond. Hij had opnieuw groen licht gegeven om te racen, terwijl alleen de gedubbelde rijders tussen Hamilton en Verstappen plaats hadden gemaakt. De gedubbelden tussen Verstappen en nummer 3 Sainz bleven op hun plek.

De stewards gaven achteraf toe dat artikel 48.12 van het reglement niet helemaal was gevolgd, maar de regels waren ook onduidelijk. In de regelboek gaat het over "gedubbelde rijders" (in het Engels: "any riders").

Dat valt op meerdere manieren te interpreteren, besefte ook de FIA, dus staat nu uitdrukkelijk in het reglement dat "alle gedubbelde rijders" weer achteraan moeten aansluiten voor er kan worden geracet.

De regelwijziging komt te laat voor Michael Masi. De wedstrijdleider werd - onder druk van Mercedes - opzijgeschoven.