Omstreden Michael Masi is niet langer wedstrijdleider in de Formule 1

Max Verstappen werd op 12 december wereldkampioen na een zinderende slotfase in de Grote Prijs van Abu Dhabi.

Sinds die rollercoaster wordt Michael Masi (44) echter steevast vermeld in de talloze discussies en verhalen die die dag zijn ontstaan.

Waarom? Wedstrijdleider Masi nam een beslissing die de uitkomst van het superspannende Formule 1-seizoen mee bepaalde.

Lewis Hamilton leek op weg naar de wereldtitel en Max Verstappen zag een ultieme wanhoopspoging naar alle waarschijnlijkheid genekt worden door een interventie van de safety car.

Maar Masi besliste om het F1-wetboek een eigen interpretatie te geven en forceerde alsnog een herstart.

De gedubbelden tussen Hamilton en Verstappen - alleen zij, niet het voltallige pakket - werden weggehaald, waardoor het duo toch nog heel even kon racen.

Daar profiteerde Verstappen dankzij versere banden met beide handen van, tot grote onvrede van Mercedes, het team van nummer 2 en verliezer Hamilton.

Met zijn wekenlange radiostilte leek de Brit zelfs aan te sturen op een gedwongen vertrek van Masi.

De Internationale Autosportfederatie FIA grijpt nu zelf in na een grondig onderzoek: Masi wordt gedegradeerd en is niet langer wedstrijdleider. Hij krijgt een andere functie.

In zijn hoedanigheid als wedstrijdleider was hij de eindverantwoordelijke tijdens de races en besliste hij onder meer over het stilleggen van GP's met de rode vlag en het inschakelen van een safety car.