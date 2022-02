Waarom moest Michael Masi opstappen? "Slachtoffer van gebrek aan strikte reglementen"

De kop van Michael Masi is gisteren dan toch op het kapblok gelegd. De Australische wedstrijdleider wordt gedegradeerd in de Formule 1. Gert Vermersch, autosportjournalist bij Het Nieuwsblad en commentator bij Play Sports, legt uit wat er zich achter de coulissen afgespeeld heeft.

Iedereen weet dat de ontknoping van het F1-seizoen op 12 december in Abu Dhabi sensationeel was, maar waarom was de wereldtitel van Max Verstappen zo controversieel en wat was de rol van Michael Masi in het sportieve drama? Gert Vermersch: "Masi heeft de reglementen zeer vrij geïnterpreteerd in de slotfase. Er was een safety car en Masi twijfelde om de gedubbelden zich te laten ontdubbelen zodat Verstappen net achter Lewis Hamilton zou komen." "Hij wilde dat eerst niet, maar deed het dan toch. Als je het echter doet, dan bepalen de reglementen dat je daarna nog een volledige ronde achter de safety car moet rijden." "En dat heeft Masi niet toegepast. Hij heeft de safety car weggestuurd. Daardoor kwam er nog een wedstrijdronde en geraakte Verstappen alsnog voorbij Hamilton."

Blijkbaar was er een akkoord tussen de teams afgesloten dat de finale van het spannende kampioenschap absoluut niet achter de safety car mocht eindigen. En dat akkoord had Masi zich nooit mogen laten opdringen. Gert Vermersch

Met andere woorden: het is een fout die je Masi inderdaad kunt aanwrijven? "De fout is in een eerdere fase al gebeurd." "Blijkbaar was er een akkoord tussen de teams afgesloten dat de finale van het spannende kampioenschap absoluut niet achter de safety car mocht eindigen. En dat akkoord had Masi zich nooit mogen laten opdringen." "Hij heeft zichzelf in een lastig parket gebracht, want om dat akkoord te respecteren, moest hij de safety car dus wegsturen." "Hij heeft dus een fout gemaakt en ik vermoed dat dat de reden is voor zijn ontslag, ook al heeft men het niet met zoveel woorden gezegd."

"Twee nieuwe wedstrijdleiders: gevaar van gebrek aan consistentie dreigt"

"Ik denk dat Michael Masi zelf wel had willen aanblijven, maar niet meer in dezelfde omstandigheden", werpt autosportdier Gert Vermersch op. "De radiocommunicatie tussen de teams en Masi die we te horen kregen, dat was eigenlijk ontluisterend. Hij werd er bijna constant beledigd en dat mag niet." "Masi is de scheidsrechter en die moet je met rust laten. Die moet zelfstandig beslissingen nemen." "Volgend jaar kan het overigens niet meer, want de FIA legt andere regels op voor de radiocommunicatie. Die fragmenten zullen we ook niet meer horen op tv."

De radiocommunicatie tussen de teams en Masi die we te horen kregen, dat was eigenlijk ontluisterend. Hij werd er bijna constant beledigd en dat mag niet. Gert Vermersch

Niels Wittich en Eduardo Freitas volgen de Australiër op. "Het zijn capabele wedstrijdleiders vanuit het DTM- en Endurance-kampioenschap, maar ze hebben nog geen ervaring in de F1." "Dat jaagt me wel een beetje schrik aan, ook omdat ze de GP's zullen verdelen onder elkaar." "Er is het gevaar dat er een gebrek aan consistentie is in de beslissingen. Ze moeten zien dat ze op elkaar afgestemd zijn."

De VAR is een nieuwkomer: "Ik heb er niets op tegen als het altijd dezelfde mensen zijn"

Consistentie, het is een term die veelvuldig aan bod komt in de analyse van Gert Vermersch. "Ik vrees dat het nog zal gebeuren, maar dat ligt dan aan de reglementen van de F1 zelf." "De Autosportfederatie heeft Masi een beetje geslachtofferd voor het feit dat ze geen strikte reglementen hebben, regels die je niet kunt interpreteren. Stel een vaste procedure op en je krijgt minder discussie." Bovendien komt er met de VAR in Gèneve nog een extra factor op de proppen. "Dat kan een positieve evolutie zijn, maar opnieuw: als er consistentie is." "Als dat steeds dezelfde mensen zijn, dan heb ik er niets op tegen." "Ze zitten ginds ook in alle rust, worden niet beïnvloed en kunnen objectief beslissen. Maar ik herhaal: consistentie is het sleutelwoord."

Michael Masi.

"Stilte van Hamilton heeft het ontslag niet veroorzaakt"

En dan is er ook nog Lewis Hamilton. De Brit was de grote verliezer in Abu Dhabi en verdween van de aardbol na die laatste race. Met zijn afwezigheid zou hij de FIA onder druk hebben gezet om Michael Masi te sanctioneren. Of Masi weg, of Hamilton weg. Of toch niet? Gert Vermersch: "Ik denk niet dat zijn stilte het ontslag heeft veroorzaakt. Hamilton zou altijd opnieuw gereden hebben." "Hij is een vechter. Hij eindigt niet met een nederlaag. Hij was al kwaad dat Nico Rosberg na zijn wereldtitel opstapte, waardoor hij een jaar later geen kans kreeg om te tonen dat hij beter was dan de Duitser." "Nu gaat Hamilton zich die kans niet ontzeggen. Hij wil tonen dat hij beter is dan Max Verstappen." Hamilton kan straks zelf eindelijk zijn radiostilte toelichten, want deze voormiddag stelt Mercedes zijn wagen voor komend seizoen voor.

Lees ook: Formule 1 Omstreden Michael Masi is niet langer wedstrijdleider in de Formule 1