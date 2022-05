Disneyland, wereldsterren en peperdure tickets: welkom in Miami, waar de Formule 1 even koning is

Welcome to Miami, Bienvenido a Miami. Het leven in de Amerikaanse badstad raast dit weekend nog sneller dan normaal. Voor het eerst in de geschiedenis organiseert de Formule 1 er een Grand Prix. Een fata morgana die een beklijvende indruk op de wereld moet nalaten.

Zo volslagen bombastisch en komisch dat het een gouden promozet bleek. In de week voor de eerste GP van Miami groeide de hype voor de race naar ongekende hoogtes. Voornaamste reden? De valse jachthaven die in één van de bochten langs het circuit ligt en meteen viraal ging. Grapjes over de zeeblauwe folie met daarop peperdure luxeboten overspoelden sociale media.

Het was een idee dat ontstond toen de organisatie na een lang juridisch gevecht een streep moest zetten door de plannen om langs de echte Miami Harbor te racen. “Toch beloofde ik de F1-top een haven”, lachte de organisator. “Iedereen dacht dat ik gek was, maar we did it anyway.” Dat de uitvoering van de illusie maar liefst 10 maanden duurde, namen ze er met de glimlach bij.

Fata morgana

U merkt: geen idee is te zot voor Miami. Iedere belanghebbende wil groots uitpakken met de komst van het F1-circus. Naast de valse jachthaven trok men in “The Magic City’ ook nog eens tien bruggen, evenveel tribunes, 53 horecavoorzieningen met sterrenchefs en 173 grote tenten op. Disneyland on tour.

Een blik vanuit de lucht op het circuit van Miami, gekronkeld rond het Hard Rock Stadium.

Een fata morgana die na dit weekend wel gewoon weer verdwijnt, want maar liefst 98% van de opgebouwde voorzieningen zijn tijdelijk. Zelfs het gloednieuwe circuit rond het Hard Rock Stadium, waar in 2020 de Super Bowl plaatsvond, wordt weer ontmanteld. Enkel de benedenverdieping van de paddock blijft. Nochtans droomde de organisatie jarenlang van een race door de blitse binnenstad, net zoals in Monaco. Alleen kwam er tegen die plannen hevig verzet van een grote groep lokale inwoners. Zij hadden geen zin in drie dagen gebrul van motoren, feestvierders en nog meer verkeersellende. Het was een procedureslag die zelfs de F1 niet kon winnen.

Super Bowl-allures

Ach, aan belangstelling zal het straks niet ontbreken, ondanks de plan B-locatie. Kaartjes voor de debuutrace in Miami vlogen sneller dan de bolides de deur uit. Een interesse voortgestuwd door het enorme succes van de Netflix-serie “Drive To Survive”, die de kijkcijfers van de F1 in de VS met 40% deed toenemen. De GP in Miami komt op het ideale moment om die belangstelling ook te verzilveren. De modale Amerikaanse racefan zal wel even geslikt hebben: het goedkoopste ticket kostte bijna 500 euro, ruim drie keer het bedrag van een weekendje Spa-Francorchamps. Voor diverse VIP-formules betaalden gasten zelfs een veelvoud. Toegang tot de "Beach Club" waar top-dj’s als The Chainsmokers en Tiësto plaatjes draaien? Dan tel je minimum 2000 euro neer. De meest exclusieve plekjes gingen voor 150.000 euro de deur uit.