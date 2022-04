Pro League bekijkt of QR-codes tegen racisme van Club Brugge overal gebruikt kunnen worden

Met het actieplan "Niet met ons" wil Club Brugge door middel van 24.000 QR-codes in het eigen Jan Breydelstadion racisme in het voetbal tegengaan. Supporters die getuige zijn van racistisch gedrag, zullen dat via die codes kunnen aangeven, waarna gespecialiseerde stewards de meldingen dan meteen kunnen opvolgen.

"We waren goed op de hoogte van de plannen en zijn er blij mee", vertelt Lorin Parys. "We overleggen met Club Brugge over wat hun ervaringen zijn met het nieuwe systeem tijdens de play-offs. Met de Pro League pikken we constant goede voorbeelden op om te delen met andere clubs, om dit soort gedrag in stadions een halt toe te kunnen roepen."

De Pro League werkt ook aan eigen acties tegen racisme. "In ons veiligheidsplan, dat nog in opmaak is, zullen ook andere initiatieven opgenomen worden", besluit Parys.

Dat veiligheidsplan, waarin onder meer ook maatregelen tegen amokmakers zullen staan, zal toegepast worden vanaf het begin van het volgende seizoen.