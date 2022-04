Club Brugge strijdt met QR-codes tegen racisme in het voetbalstadion: "Niet met ons"

De meldingen worden opgevolgd door de veiligheidsdienst. Club zet ook stewards in met de concrete taak om racistisch of discriminerend gedrag op te sporen. Ze zijn te herkennen aan zwarte hesjes.

Elke supporter die racistisch of discriminerend gedrag opmerkt, kan dat onmiddellijk rapporteren via de QR-code op een sticker of via de website http://nietmetons.clubbrugge.be .

24.000 QR-Codes in het Jan Breydelstadion moeten het mogelijk maken om racisme te detecteren, uit te sluiten en te bestraffen.

Case closed? Niet voor Club Brugge. De regerende landskampioen komt vandaag met "Niet met ons", een actieplan tegen racisme in het voetbalstadion.

Gisteren liet het parket van West-Vlaanderen weten dat het niemand kan straffen na racistische uitlatingen aan het adres van Anderlecht-trainer Vincent Kompany in het stadion van Club Brugge.

Minimaal 2 jaar stadionverbod

"Nergens is er plaats voor racisme. Niet in de maatschappij, niet in de sport en al zeker niet bij ons", klinkt het bij Club Brugge.

"Als Club nemen we het voortouw in de strijd hiertegen. Sinds jaar en dag houden we sensibiliseringscampagnes om racisme uit ons stadion te bannen."

"Het verleden heeft uitgewezen dat die niet voldoende effect hebben. Daarom gaan we nu een stap verder."

Wie zich schuldig maakt aan racisme mag het stadion van Club Brugge minstens twee jaar niet in.

"Dat staat zo in ons huishoudreglement. Wanneer je een Club-ticket of -abonnement koopt, ga je daarmee akkoord", verduidelijk Bob Madou van de commerciële cel van Club Brugge.

"Een absolute minderheid van de 28.000 fans die wekelijks blauw-zwart aanmoedigt, verziekt de boel voor de anderen. Veel fans geven aan dat ze niet langer met dit gedrag willen geassocieerd worden, dat het genoeg is. Niet met ons."

"Als je je racistisch uitlaat, maak je geen deel uit van onze familie, ben je niet met ons. En we pikken het niet meer, we rapporteren het."