Gent-doelman Roef kroont zich tot matchwinnaar: "Ook een beetje geluk"

"Ik zat twee keer in de goede hoek. Dat is het voornaamste denk ik. Je moet een beetje geluk hebben. In de week krijgen we daar wel beelden van. Je bekijkt dat wel, maar op het moment zelf wacht je nog even af."

Door 2 strafschoppen te stoppen, kroonde Davy Roef zich tot de matchwinnaar in de bekerfinale. Maar zelf ziet de doelman van Gent dat toch anders. "Ik zie mezelf niet als matchwinnaar. We hebben hier met alle spelers en de hele staf hard aan gewerkt."

Tissoudali die meedoet aan ramadan: "Energieloos"

Ook Tarik Tissoudali lachte zijn tanden bloot. "Hier hebben we zo hard voor gewerkt. Dit was nog de enige manier om het seizoen goed te kunnen afsluiten. Ik ben hartstikke blij", aldus de Marokkaanse international.

"Of ik vertrek bij Gent? Daar kan ik nog niet over praten. We zijn nog in gesprek. We zien wel wat er in de zomer gebeurt. Ik ben ook heel ambitieus. Ik wil ook dromen. Maar als ik blijf bij Gent is dat ook geen probleem."



Tissoudali had het wel extra lastig omdat hij meedoet aan de ramadan. "Je hebt gewoon geen kracht. Bij deze wedstrijd voelde ik me aan de rust energieloos. Ik kreeg krampen rond de 60e minuut. Mijn lichaam was uitgeput. Ik heb alles gegeven en gelukkig hebben we kunnen winnen."