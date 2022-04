Van Crombrugge na strafschoppenreeks: "Ik gun het Roef van harte"

Uiiteindelijk brachten de strafschoppen duidelijkheid in een finale tussen Gent en Anderlecht. Daarin wist Davy Roef 2 elfmeters te stoppen. "De pijn en de teleurstelling zijn heel groot. Laat dit maar goed pijn doen, want van deze momenten kunnen we het meest leren", vertelde Van Crombrugge.

Van Crombrugge stopte de strafschop van Ngadeu nog, maar niet veel later pareerde ook Davy Roef een elfmeter. "Er moet altijd een held of antiheld zijn", aldus de doelman. "In een penaltyreeks heb je als keeper eigenlijk weinig te verliezen."

"Het is een loterij en het is heel moeilijk om er een te stoppen. Chapeau voor Davy (Roef, red.) dat hij er 2 stopt. Ik gun het hem van harte, maar het is jammer voor ons."