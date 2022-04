Blijft succestrainer Hein Vanhaezebrouck na bekertriomf bij KAA Gent? "Ik wil gewoon duidelijkheid"

“Voor mij is het belangrijk om zicht te hebben op de toekomst”, verduidelijkte de coach. “Wat kunnen we met Gent betekenen de komende jaren? Anderhalf jaar geleden zaten we nog in een compleet andere situatie, nu staan we weer bij de mensen. Maar we moeten zorgen dat we die lijn kunnen doortrekken.”

“Kijk, als de realiteit moeilijk is, moet je dat zeggen", ging HVH verder. "Men mag niet claimen dat we zullen meedoen met de topploegen als we gebonden zijn aan bepaalde beperkingen. Tijdens de wintermercato hadden we graag iets gedaan, maar ging dat gewoon niet.”

Vanhaezebrouck hoopt dat er in de nabije toekomst duidelijkheid geschept wordt wanneer hij rond tafel zit over een verlengd verblijf. “Ik besef dat het moeilijk is om garanties te kunnen geven, maar wil gewoon duidelijkheid. Waar staan we? Wat zijn de opties? Waar gaan we naartoe? Daar wil ik antwoorden op. De vraag is al een tijdje gesteld - we zien wel.”