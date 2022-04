(No) time to shine: Spezia-speler wordt na 10 minuten weer gewisseld door eigenwijze oorbel

"Time to shine", dacht M'Bala Nzola toen hij op het uur tussen de lijnen kwam tegen Inter Milaan. Maar een schitterende invalbeurt zou het niet worden. De Spezia-aanvaller liep het veld op, maar had zijn oorbel nog in. Na 10 minuten frunniken en friemelen, werd hij opnieuw naar de kant gehaald door zijn zichtbaar gefrustreerde coach.