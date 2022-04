Marseille is de volgende halte voor Feyenoord, Dessers wil alle fans erbij: "Ik bel je baas wel!"

Dessers is stilaan een echte Feyenoord-(cult)held aan het worden. De Belgische spits bewees gisteren nog maar eens zijn waarde in de Conference League met twee belangrijke goals in Praag.

De halve finales tegen Olympique Marseille worden de volgende stop voor Dessers en co., die al in juli aan hun Europese avontuur begonnen in de Europa League.

Een bezorgde fan vroeg zich op Twitter af hoe hij nog meer verlof kon krijgen om erbij te zijn in Frankrijk. "Ik bel je baas wel", antwoordde Dessers doodleuk.