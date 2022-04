Ploegleider: "Wout van Aert in Luik-Bastenaken-Luik? Jullie weten meer dan wij"

Wout van Aert zal zondag koersen in de Hel, maar de verkenning van vandaag moest hij toch laten schieten.

"We willen geen risico's nemen", verduidelijkt ploegleider Grischa Niermann. "Het gaat oké met Wout, goed hopen we. Maar de verkenning kwam te vroeg."

"Of hij dat later nog doet? Waarschijnlijk niet. Hij heeft deze koers al een paar keer gereden en had het dus niet per se nodig."

Roubaix krijgt een vinkje, wat met Luik-Bastenaken-Luik van 24 april? "Ik heb gelezen dat hij er start, maar dan weten jullie schijnbaar meer dan wij. Dat zien we nog wel. We zijn blij dat we hem zondag op de startlijst krijgen."

Een topper als Van Aert rijdt toch mee om te winnen, ook al doet de ploeg er alles aan om de verwachtingen te temperen?

"Hij is ziek geweest, niet ernstig. Jullie hopen dat hij komt om te winnen en dat geldt ook voor ons, maar dat zien we zondag dan wel."

"Het is een vraagteken. De trainingen gaan goed, anders zouden we hem niet opstellen. Maar of hij zondag in staat is om te winnen, dat durf ik niet te zeggen."