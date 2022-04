Onze analisten over Wout van Aert in Roubaix: "Helpersrol is fabeltje, hij doet mee om te winnen"

De Nederlandse ploeg temperde wel meteen de verwachtingen door duidelijk te communiceren dat Van Aert zich in een helpersrol zal schikken. José De Cauwer lacht eens: "We weten natuurlijk niet wat Jumbo-Visma allemaal achterhoudt. Is Wout heel erg ziek geweest de voorbije week? De enige zekerheid is dat hij aan de start komt - dan is hij dus fit. En dat zal ook betekenen dat Wout de finale zal rijden. Aan 90% is hij nog goed genoeg om te winnen."

Voor wielerfans was het fijn wakker worden. Om 7.17 u stuurde Jumbo-Visma het blije nieuws de wereld in dat Wout van Aert deelneemt aan Parijs-Roubaix.

Daar is ook Karl Vannieuwkerke van overtuigd. "Van Aert start alleen als hij kan meedoen voor de prijzen", verzekert de commentator. "Die helpersrol is een fabeltje. Hij zal zeker evenwaardig zijn aan de kopman en er misschien zelfs boven staan."

Volgens De Cauwer zal ook de concurrentie daar van uitgaan. "De andere ploegen gaan hem nu niet beschouwen als een andere Wout door die coronabesmetting. Jumbo-Visma zal, denk ik, ook koersen alsof ze een kandidaat-winnaar hebben."

Vannieuwkerke meent dat Van Aert de grootste garantie op succes is voor de Gele Brigade. "De kansen verhogen toch aanzienlijk met Van Aert als kopman in plaats van bijvoorbeeld Laporte. Je zag het in Gent-Wevelgem: de Fransman moest het afmaken, maar werd op zijn nummer gezet. Wout is wél een killer."

Sowieso zorgt de aanwezigheid van Van Aert in Roubaix voor een extra laagje animo. "Want heel Vlaanderen zal klaarzitten om te kijken wat Van Aert kan presteren na zijn afwezigheid", aldus Vannieuwkerke. "Zeker na het grote gemis in de Ronde."