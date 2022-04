Heeft Wout van Aert iets te zoeken in Luik-Bastenaken-Luik? "Hij kan op alle parcoursen uit de voeten"

Van Aert is volop bezig aan zijn wederopbouw na een coronabesmetting die hem weghield van Vlaanderens Mooiste en de Amstel Gold Race, waar hij een titel te verdedigen had.

De kopman van Jumbo-Visma is ondertussen weer aan het trainen in Spanje, maar of hij zondag ook Parijs-Roubaix rijdt, dat wil het team nog niet zeggen. Er wordt ondertussen gefluisterd dat Van Aert voor het eerst Luik-Bastenaken-Luik zal rijden, de laatste klassieker van het voorjaar.

Een goed idee? "Zeker en vast", is het duidelijke antwoord van ex-renner Dirk De Wolf, winnaar van La Doyenne in 1992. "Hij heeft in de Tour en Tirreno-Adriatico al bewezen dat hij voldoende bergop kan."

"Het zou een mooie wedstrijd zijn om aan zijn programma toe te voegen, zeker nu hij eventjes heeft stil gelegen."

Maakt Wout van Aert ook een kans om te winnen in Luik-Bastenaken-Luik? "Absoluut, hij kan op alle parcoursen uit de voeten, denk ik. Hij zal zeker zijn streng trekken. Zeker met de sterkte van zijn ploeg met ook nog Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Tiesj Benoot."