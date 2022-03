Ziek worden in topvorm? Waarom het zeker dit seizoen geen toeval is

Het is een gegeven dat eigenlijk paradoxaal klinkt: renners in topvorm zijn vatbaarder voor ziekte. Goed mogelijk dat Wout van Aert het zoveelste schoolvoorbeeld is dit wielerseizoen. Herinner u de vele afzeggingen net voor Milaan-Senremo, een koers waar veel jongens eveneens naar piekten.



Maar hoe komt dat toch?



“Wetenschappelijk is er eigenlijk weinig bewijs voor”, vertelt Joost De Maeseneer, ploegdokter bij Intermarché-Wanty-Gobert. “Maar de ervaring bevestigt het wel. Renners in topvorm staan nu eenmaal op de limiet getraind. Ze hebben in de voorgaande weken hun grenzen opgezocht en staan in gewicht op hun scherpst, met een bijzonder laag vetpercentage. Dat maakt ze brozer voor infecties.”