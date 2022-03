Wout van Aert hoogst onzeker voor Ronde, topfavoriet niet fit voor verkenning

Wout van Aert paste voor Dwars door Vlaanderen om fit aan de start te komen van de Ronde, maar misschien haalt hij de start in Antwerpen niet. "Hij past al zeker voor de verkenning", zegt Niermann.

"Wout voelt zich niet goed en blijft daarom thuis. We moeten het tijdens de verkenning al zeker zonder hem doen. Als hij alleen vandaag zou missen, zou het niet erg zijn. Maar er is een kans dat hij de Ronde mist."

De ploeg stelt zelfs dat het "onwaarschijnlijk" is dat de Belgische kampioen de start haalt. Van Aert voelt zich niet fit en wordt vandaag onderzocht door een dokter.

"Het zou een grote tegenslag zijn als Wout niet zou starten in de Ronde", geeft Niermann toe. "Dan moeten we een nieuw plan maken. Tiesj Benoot en Christophe Laporte zijn wel klaar. We starten nog altijd met het doel om te winnen."

"Momenteel kan ik nog niet zeggen wanneer de knoop wordt doorgehakt over Wout. Als hij zondag fit is, laten we hem starten. Waarschijnlijk zullen we morgen wel weten hoe het evolueert."

Van Aert won dit seizoen met de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 al twee voorjaarskoersen en had van de Ronde van Vlaanderen zijn hoofddoel gemaakt. In 2020 verloor hij nipt in de sprint tegen Mathieu van der Poel.