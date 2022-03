Jose De Cauwer schat uitvallen Van Aert in: "De enige zekerheid valt weg"

"Of ik klaar ben voor de Ronde? We zullen wel zien."

Amper vier dagen na Gent-Wevelgem lijkt de vraag aan Wout van Aert zichzelf te beantwoorden. Zoals het er nu naar uitziet, ontbreekt de topfavoriet straks in de Ronde. "Niet fit", klinkt het.

Voelde Van Aert - ontgoocheld na zijn 12e plek in Gent-Wevelgem - zich vorige week al minder goed? "Dat is moeilijk te zeggen", aldus commentator José De Cauwer. "Op de laatste beklimming van de Kemmelberg was hij nog fantastisch, daar was zeker nog niets te zien. Maar hij had wel verwacht dat hij iets beter zou zijn."



"Het ging al van in december zo goed voor Van Aert: geen kuchje of geen andere reden om de handrem aan te trekken. Maar dan komt zondag 3 april wel steeds dichterbij."

"Jumbo-Visma bleef tot nu toe gespaard van ziekte of uitvallers. Maar dan zie je liever in februari een renner even afhaken dan net voor de Ronde van Vlaanderen."