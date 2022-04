Welke impact had de verplichte break op Wout van Aert? "Achterstand van 3 tot 5% bij piekprestaties"

Bijna 3 weken geleden kreeg Wout van Aert, kort na Gent-Wevelgem, te horen dat hij vanwege corona een streep mocht trekken door de Ronde van Vlaanderen. Na amper een week mocht Van Aert van de dokters van Jumbo-Visma weer beginnen met (voorzichtig) te trainen. Maar wat is nu de impact van die periode op zijn vormpeil?

"Ik denk dat de impact van die ene week zonder training vrij beperkt zal zijn", vertelt Jan Boone. "Van Aert zal waarschijnlijk de intentie hebben gehad om een piekprestatie te leveren tijdens Parijs-Roubaix, dan moet hij 6 dagen voordien taperen."

Taperen is de trainingsarbeid verlagen door minder lang en zwaar te trainen, waarbij de focus dus vooral op recuperatie ligt.

"De week voordien wordt er met een overload aan trainingen gewerkt. Concreet wordt er in die periode heel zwaar getraind."

"Zijn voorbereiding is dus niet optimaal verlopen, omdat hij in de week dat hij overload moest leveren een coronabesmetting opliep en dus niet getraind heeft."

Met een korte stage in Calpe hoopte Van Aert die achterstand weer recht te breien. "In Spanje heeft hij vooral moeten testen wat hij aankan. In die zin is zijn voorbereiding niet optimaal verlopen. Hij zal in zijn piekprestaties een achterstand hebben van 3 tot 5%", schat Boone.