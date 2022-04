Wout van Aert zal zondag aan de start staan van Parijs-Roubaix

Twee weken geleden viel de hemel even op het hoofd van Wout van Aert, zijn fans en zijn ploeg. Het coronavirus had de Belgische kampioen te pakken gekregen net voor de Ronde van Vlaanderen.

Meteen werden ook vraagtekens achter Parijs-Roubaix geplaatst: na een besmetting moeten topsporters voorzichtig opnieuw opbouwen.

Bij Jumbo-Visma klinkt het dat de ploeg heel voorzichtig omspringt met besmette renners, maar de ploeg is zeker van zijn stuk. Jumbo-Visma spreekt in een mededeling over "een weloverwogen besluit".

“Na een covidbesmetting zijn we uitermate voorzichtig met de gezondheid van onze renners”, zegt Merijn Zeeman. “De medische staf heeft daar een belangrijke rol in en is medebepalend. Dat hebben we heel intensief opgevolgd met elkaar."

"Er is een arts vier dagen bij Wout geweest om te monitoren wat de reactie van training was op zijn lichaam."