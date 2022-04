Van het veld naar de boksring: Nederlands ex-international Dirk Kuijt gaat boksen

Vier jaar na zijn afscheid van het voetbalveld is de sportieve kriebel nog niet weg bij Dirk Kuijt. Maar de voormalige Nederlandse international slaat een wel heel opvallende nieuwe weg in: de boksring.

"Als oud-voetballer weet ik wat het is om in een arena te staan", zei Kuijt in de Nederlandse talkshow Humberto. "Ik ben nu zo'n vier jaar geleden gestopt met voetballen. En natuurlijk mis ik die spanning en die strijd om een wedstrijd te winnen."

"Ik heb best al wat andere sporten gedaan, zoals tennis, padel en fitness. Maar een boksring wordt nieuw voor mij. Dus die strijd ga ik heel graag aan tegen een andere bekendheid. Vanaf nu ga ik keihard trainen. Ook omdat het allemaal voor het goede doel is."

Kuijt doet op 29 oktober mee aan Hit It, een nieuwe entertainmentshow in de Ahoy in Rotterdam. De drijvende kracht achter het evenement is Rico Verhoeven, de Nederlandse wereldkampioen bij de zwaargewichten bij Glory.

Wie het opneemt tegen Kuijt, is nog niet bekend. "Hij bokst in elk geval niet tegen mij", lachte Verhoeven. De Nederlandse kickbokser herstelt zelf nog van een oogblessure na zijn kamp met de Belg Jamal Ben Saddik.