De hamvraag: zal er duidelijkheid zijn over stand voor start play-offs?

"De inhoud van de verslagen blijft hoe dan ook vertrouwelijk. Op basis van die verslagen heeft het bondsparket tijd tot 7 dagen na de feiten (ten laatste volgende zondag, red.) om te beslissen of er een procedure wordt opgestart."

De Belgische voetbalbond wil niet op de feiten vooruitlopen. "Vandaag komen de verslagen binnen van de scheidsrechter en de match delegate", zegt woordvoerder Pierre Cornez. "Daarin zal staan hoe de beslissing is genomen om de match te staken."

De hamvraag: hoe moet het nu verder? Op 22 april beginnen de play-offs al. Er lijken verschillende scenario's mogelijk. Union kan een forfaitoverwinning en dus 3 punten krijgen. Maar het is ook mogelijk dat er nog 7 minuten moeten worden gespeeld.

Door wangedrag van supporters van Beerschot werd het laatste duel van Union in de reguliere competitie vroegtijdig gestaakt: 7 minuten voor tijd bij een 0-0-stand.

"Voorwaardelijke stand is niet onmogelijk"

De beslissing of er een procedure wordt opgestart, kan snel volgen. Maar hoe snel er dan een oplossing volgt, is minder duidelijk.

"Als er een procedure wordt opgestart, is dat een bevoegdheid van de disciplinaire raad voor het profvoetbal. Een versnelde procedure, zoals bij een rode kaart, is daar niet mogelijk", verduidelijkt Cornez.



"Als er een procedure komt, zal de raad wellicht nog enkele partijen oproepen voor een zitting. Een timing voorspellen is dan ook zeer moeilijk. Het is niet onmogelijk dat we aan de play-offs beginnen met een voorwaardelijke stand."

Voor de start van de Champions' Play-off en de titelstrijd zou dat een serieuze domper zijn. De Pro League, de belangenvereniging van de profclubs, ijvert dan ook voor een snelle oplossing.

"We gaan alleszins pushen voor een snelle afhandeling", bevestigt woordvoerder Stijn Van Bever. "Het laatste wat we willen, is dat de play-offs starten zonder stand."