Vandenbempt: "Wat een soep! Stel je voor dat we zonder stand aan play-offs beginnen"

De analyse van Peter Vandenbempt in een notendop:

"Als het niet goed draait bij Anderlecht, zakt het door een ondergrens"

Het was toch opvallend hoe slordig Anderlecht was aan de bal in die eerste helft, hoe kwetsbaar bij zowat elke diepe bal.

Als Kortrijk in de eerste helft wat beter afwerkt of Van Crombrugge is niet op zijn hoge niveau, dan zit Anderlecht één week voor die bekerfinale met een gigantische kater.

Maar dan nog werd in Kortrijk eens aangetoond wat te vaak het probleem was voor Anderlecht dit seizoen. Als het niet goed draait, zakt het door een ondergrens. Het grote verschil tussen echt goed en echt slecht zou zo laat op het seizoen toch niet meer mogen.

Er zijn natuurlijk wel een paar excuses: het was een heel slecht veld, een messcherpe tegenstander en - anders dan ze vooraf gezegd hadden - was er veel druk. Kijk maar naar de ontlading achteraf.

Maar Anderlecht heeft het wel gehaald en dat is zeer verdiend voor alle duidelijkheid. De spelers en de coach hebben een grote evolutie doorgemaakt. Kijk maar naar de cijfers: meer punten, meer doelpunten gemaakt, meer matchen gewonnen...

En het is zeker ook te zien in de kwaliteit van het voetbal en de variëteit in het spel. Dus chapeau.

Wees er maar zeker van dat Anderlecht met ambitie aan de play-offs begint, met het oog op de Champions League ook wel een beetje, denk ik. Het wil minstens de tweede plek.

Beter doen dan vorig jaar is ook nu de ambitie in de top vier. Vorig seizoen hebben ze vaak wel goede wedstrijden gespeeld, maar niet één keer gewonnen in die play-offs, dus daar is wel nog veel ruimte voor verbetering.