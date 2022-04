Beerschot en Union unaniem: "Dat gezinnen met wenende kinderen dit moeten meemaken, is gewoon triest"

"We wilden nog een keer tonen tot wat we in staat zijn en deden 82 minuten ons best. Voor veel jongens was het ook de laatste wedstrijd voor Beerschot. Dat zoiets gebeurt, zou absoluut niet mogen."

"Na al de problemen die de club dit seizoen heeft gehad, kan ik begrijpen dat onze supporters gefrustreerd zijn. Maar dat op deze manier ventileren is nooit goed. Deze wedstrijd hadden we op een mooie manier willen eindigen, maar dat is ons zelfs niet gegund. Het omvat ons seizoen helemaal."

"We staan bekend om ons stadion waar er steeds een feestvreugde heerst", weet Felice Mazzu. "Dat er nu gezinnen met wenende kinderen dit moeten meemaken, is gewoon triest."

Telt Union al 3 punten bij zijn totaal?

"Wat nu?", is de vraag die op ieders lippen brandt. Mag Union al 3 punten extra achter zijn naam schrijven, of wacht het toch nog best nog even?

"Ik kan me het niet voorstellen dat we de match niet zouden winnen", oordeelt Mazzu. "Maar in België zijn er altijd verrassingen. Toch zie ik niet in hoe we de overwinning niet zouden krijgen na alles wat hier gebeurde."

Dante Vanzeir staat zijn coach bij: “Het is niet aan mij om over de situatie te oordelen, maar ik vind het jammer. Het besluit zal de komende dagen wel volgen. Er zijn genoeg camerabeelden om de situatie te behandelen."

Begint Union met 2 of 3 punten voorsprong aan de Champions' Play-off? De leider zal nog even geduld moeten oefenen.