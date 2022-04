Union bezoekt Kazerne Dossin: "Helpt om twee keer na te denken voor je iets roept"

Sinds dit seizoen werkt de Pro League intensief samen met de Kazerne Dossin om racistische en discriminerende spreekkoren uit onze voetbalstadions te bannen.

Met het vrijwillige bezoek van de club aan het museum over de Holocaust en mensenrechten wil Union tonen dat het meer is dan een sportief project. Het draagt zijn maatschappelijke rol ook hoog in het vaandel. Iets bijleren over de geschiedenis kan daarbij belangrijke inzichten opleveren. "Ik ga niet zo vaak naar museums eerlijk gezegd", zei spits Dante Vanzeir na zijn bezoek. "Het lijkt vaak te gaan over het verleden, maar door hier rond te lopen, besef ik dat mijn grootouders nog geleefd hebben in de tijd van de Nazi's." "Als je ziet hoe een kleine groep mensen soms zijn ideeën kan doen uitbreiden, dan is het beangstigend welke impact dat kan hebben", was kersvers Rode Duivel Siebe Van der Heyden onder de indruk. "Ook in het voetbal worden soms dingen gezegd waar mensen de achtergrond niet van kennen. Neem het woord "jood". Na een bezoek aan deze kazerne weet je veel beter waarom je soms beter twee keer nadenkt voor je iets roept."

Door hier rond te lopen, besef ik dat mijn grootouders nog geleefd hebben in de tijd van de Nazi's. Dante Vanzeir

Stadionverbod

Racisme en discriminatie is geen specifiek probleem van het voetbal, maar als onderdeel van de maatschappij krijgt voetbal er zeker mee te maken. In de Kazerne Dossin leren bezoekers ook het omgekeerde: dat voetballers tijdens de Tweede Wereldoorlog ook slachtoffer waren van discriminatie. Die kennis werkt hopelijk preventief tegen discriminatie, maar de Pro League richt zich ook tot wie zich al misdragen heeft. Door de samenwerking met de Kazerne Dossin kunnen supporters die een stadionverbod krijgen een deel van hun straf laten omzetten in een bezoek aan de Kazerne Dossin. "We zien dat eigenlijk niet als een onderdeel van hun straf, maar als een leerproces over de dynamieken en gevolgen van racisme", zei kersvers CEO van de Pro League Lorin Parys, die ook aanwezig was.

Een bezoek als dit geeft zichtbaarheid richting de fans van onze samenwerking met de Kazerne Dossin. CEO Pro League - Lorin Parys