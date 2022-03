De tragedie van Beerschot: een rampseizoen met dieptepunten op alle vlakken

1. Gemiste zomermercato

De teleurstellende terugronde van vorig seizoen had een waarschuwing moeten zijn. Beerschot miste - na het vertrek van onder meer Tissoudali - kwaliteit in de kern.

2. Valse start van het seizoen

Ook in de volgende matchen zou Beerschot puntenloos achterblijven. 1 op 24 is het harde verdict.

3. Peter Maes ontslagen

Midden september valt onvermijdelijk het mes voor Peter Maes. Na de dramatische start wordt de coach de laan uitgestuurd. "Kijk, dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van een trainer, ook van het bestuur", steekt voorzitter Francis Vrancken de hand in eigen boezem. "Misschien hadden we andere keuzes moeten maken. We zijn niet te beroerd om dat toe te geven."