Union - Beerschot gestaakt bij 0-0 door bezoekende fans, krijgt leider forfaitzege cadeau?

Fase per fase

Fase per fase

90+4' tweede helft, minuut 94. Wordt er nog gevoetbald in het Joseph Marien stadion? Voorlopig blijft het wachten op meer nieuws... . Wordt er nog gevoetbald in het Joseph Marien stadion? Voorlopig blijft het wachten op meer nieuws...

85' Boucaut roept de spelers naar binnen. Ondertussen wordt de wedstrijd even stilgelegd nadat de Beerschot-supporters zich in negatieve zin laten opmerken met geweld en voetzoekers. Boucaut roept de spelers naar binnen. . tweede helft, minuut 85. Boucaut roept de spelers naar binnen Ondertussen wordt de wedstrijd even stilgelegd nadat de Beerschot-supporters zich in negatieve zin laten opmerken met geweld en voetzoekers. Boucaut roept de spelers naar binnen.

81' tweede helft, minuut 81. Geen strafschop voor Union. Bij Union schreeuwen ze moord en brand nadat Undav tegen de grond wordt gewerkt in de zestien door Lemos. In de herhaling blijkt dat de Uruguayaan de bal niet raakt en er van een strafschop dus geen sprake is. . Geen strafschop voor Union Bij Union schreeuwen ze moord en brand nadat Undav tegen de grond wordt gewerkt in de zestien door Lemos. In de herhaling blijkt dat de Uruguayaan de bal niet raakt en er van een strafschop dus geen sprake is.

79' tweede helft, minuut 79. Het lijkt maar niet te lukken voor de thuisploeg. Beerschot heeft voorlopig alles opnieuw onder controle en loert af en toe zelfs nog eens op de counter. Krijgen we nog een doelpunt te zien straks? . Het lijkt maar niet te lukken voor de thuisploeg. Beerschot heeft voorlopig alles opnieuw onder controle en loert af en toe zelfs nog eens op de counter. Krijgen we nog een doelpunt te zien straks?

76' tweede helft, minuut 76. Vervanging bij Beerschot, Tom Pietermaat erin, Ismaila Coulibaly eruit wissel Ismaila Coulibaly Tom Pietermaat

76' tweede helft, minuut 76. Nog 15 minuten. Nog een kwartier heeft Union om de ban te breken. Ondertussen schreeuwen de thuissupporters de keel nog eens schor. . Nog 15 minuten Nog een kwartier heeft Union om de ban te breken. Ondertussen schreeuwen de thuissupporters de keel nog eens schor.

73' tweede helft, minuut 73. Mitoma mikt net naast! Voor de zoveelste keer staat Lemos in de weg. Mitoma snijdt naar binnen en mikt zijn poging via de Uruguayaan dan maar net naast het doel van Lejoly. Hier ontsnapt Beerschot. . Mitoma mikt net naast! Voor de zoveelste keer staat Lemos in de weg. Mitoma snijdt naar binnen en mikt zijn poging via de Uruguayaan dan maar net naast het doel van Lejoly. Hier ontsnapt Beerschot.

72' tweede helft, minuut 72. De wedstrijd lijkt een beetje dood te bloeden in Brussel. Wie vindt er nog een 2e adem? . De wedstrijd lijkt een beetje dood te bloeden in Brussel. Wie vindt er nog een 2e adem?

71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij Beerschot, Ramiro Vaca erin, Ilias Sebaoui eruit wissel Ilias Sebaoui Ramiro Vaca

71' Gele kaart voor Koki Machida van Union tijdens tweede helft, minuut 71 Koki Machida Union

68' tweede helft, minuut 68. Marcq out, Kozlowski in. Mazzu grijpt een eerste keer in. Damien Marcq mag gaan rusten en Kozlowski komt tussen de lijnen. Een offensieve wissel voor de leider. . Marcq out, Kozlowski in Mazzu grijpt een eerste keer in. Damien Marcq mag gaan rusten en Kozlowski komt tussen de lijnen. Een offensieve wissel voor de leider.

67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij Union, Kacper Kozlowski erin, Damien Marcq eruit wissel Damien Marcq Kacper Kozlowski

67' tweede helft, minuut 67.

66' tweede helft, minuut 66. De thuisploeg lijkt de voet nu toch even van het gaspedaal te moeten halen. Beerschot kan even ademen. . De thuisploeg lijkt de voet nu toch even van het gaspedaal te moeten halen. Beerschot kan even ademen.

62' tweede helft, minuut 62. Vanzeir vanuit schuine hoek. De chemie tussen de Union-spitsen is zeker niet verdwenen na de pauze van 2 maanden. Undav stuurt Vanzeir het straatje in, maar Lejoly schermt zijn hoek goed af om de 0 op het bord te houden. . Vanzeir vanuit schuine hoek De chemie tussen de Union-spitsen is zeker niet verdwenen na de pauze van 2 maanden. Undav stuurt Vanzeir het straatje in, maar Lejoly schermt zijn hoek goed af om de 0 op het bord te houden.

60' tweede helft, minuut 60. Nog 30 minuten. De bezoekers komen voorlopig niet meer in het spel voor en moeten de wedstrijd nu echt wel ondergaan. Union heeft nog iets meer dan een uur om de zege over te streep te trekken. . Nog 30 minuten De bezoekers komen voorlopig niet meer in het spel voor en moeten de wedstrijd nu echt wel ondergaan. Union heeft nog iets meer dan een uur om de zege over te streep te trekken.

56' tweede helft, minuut 56. Nieuwkoop laat het liggen. Union komt dichter en dichter bij de openingstreffer. Een voorzet dwarrelt voor de voet van Nieuwkoop, maar die zet de bal met zijn linker nog naast het doel van Lejoly. . Nieuwkoop laat het liggen Union komt dichter en dichter bij de openingstreffer. Een voorzet dwarrelt voor de voet van Nieuwkoop, maar die zet de bal met zijn linker nog naast het doel van Lejoly.

55' tweede helft, minuut 55. De hoge druk van Union dwingt Beerschot nu toch tot in de eigen zestien. Vanzeir bereikt de achterlijn en schept de bal vervolgens voor doel. Mitoma krijgt zijn schot uiteindelijk niet voorbij de Beerschot-defensie. . De hoge druk van Union dwingt Beerschot nu toch tot in de eigen zestien. Vanzeir bereikt de achterlijn en schept de bal vervolgens voor doel. Mitoma krijgt zijn schot uiteindelijk niet voorbij de Beerschot-defensie.

54' tweede helft, minuut 54. Beerschot probeert zich opnieuw in de wedstrijd te voetballen en houdt de bal nu even in de ploeg. Als Union hier vandaag wil winnen, zal het een zege op mentaliteit moeten zijn. . Beerschot probeert zich opnieuw in de wedstrijd te voetballen en houdt de bal nu even in de ploeg. Als Union hier vandaag wil winnen, zal het een zege op mentaliteit moeten zijn.