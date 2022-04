CEO Peter Verbeke: "Zirkzee en Kouamé houden wordt heel moeilijk voor Anderlecht"

Opnieuw bouwen volgend seizoen?

"Zirkzee en Kouamé doen het heel goed en zijn heel complementair. Dat is ten eerste een grote pluim voor onze scouts, die hard hebben doorgeduwd voor die twee spelers", zei Peter Verbeke in De Tribune.

Bij Anderlecht rekenen ze ook op hun spitsenduo voor de bekerfinale en voor de play-offs. Alleen zijn het allebei huurlingen. Wil Anderlecht in de zomer aanvallend niet opnieuw in een bouwwerf terechtkomen, dan zou het minstens een van beide spitsen moeten kunnen houden.

"Voor Zirkzee zijn er misschien iets meer opties omdat hij nog maar een contract van een jaar heeft bij Bayern München. Dan is de vraag: wat wil de speler? Wat wil de makelaar van de speler? Wat kunnen we aanbieden?"

"We hebben de hoop op Zirkzee en Kouamé nog niet opgegeven. Belangrijk is hun contractsituatie. Kouamé heeft nog een langlopend contract bij Fiorentina. De Italianen willen Kouamé te gelde maken."

"Onszelf niet rijk rekenen"

"In dat beleidsplan hebben we geen rekening gehouden met Europees voetbal, want we wilden onszelf niet rijk rekenen. Als er Europees voetbal bij komt, zal er iets meer budget zijn. En dan zijn bepaalde spelers als Sergio Gomez of Yari Verschaeren misschien ook sneller geneigd om een jaar langer te blijven."

"We hebben een beleidsplan uitgewerkt waarin we onszelf een strakke budgettering opleggen. Het kan altijd dat onze scouts een Sergio Gomez voor de spits vinden, een speler van 2 tot 2,5 miljoen euro, maar dat is niet evident."

"Onze scouts zijn al lang bezig met het zoeken naar betaalbare spitsen en het opstellen van lijsten van spitsen die we eventueel kunnen huren, zoals we met Zirkzee en Kouamé hebben gedaan", gaf Peter Verbeke aan.

"Ik heb geen probleem met spelers huren. Zeker niet in de financiële situatie waarin wij nu zitten. Spelers als Andreas Skov Olsen, Noa Lang, Paul Onuachu of Theo Bongonda zijn allemaal spelers van zeven miljoen of meer. Die hebben wij niet."



"Spelers huren is moeilijk, maar onze scouts slagen er wel in om de juiste spelers te halen. Denk vorig seizoen ook aan Matt Miazga of Lukas Nmecha."

"Het grote probleem met gehuurde spelers is dat je het seizoen vaak zonder hen begint. Je huurt bijvoorbeeld een spits pas op het einde van de transferperiode, want pas dan wordt duidelijk of hij zal spelen of niet bij zijn ploeg."

"Tegen dan kunnen de voorrondes van de Europa League of de Conference League al voorbij zijn."