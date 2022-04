Vincent Kompany heeft alle vertrouwen in goede afloop: "Match van Gent interesseert me niet"

KV Kortrijk-Anderlecht en KAA Gent-OH Leuven.



Dat zijn de 2 matchen waarin zondag de beslissing valt over de 4e deelnemer in de Champions' Play-offs.





Enkel als Anderlecht punten laat liggen (in Kortrijk) en Gent thuis wint (tegen OHL) grijpt paars-wit naast dat felbegeerde ticket.

"De wedstrijd van Gent interesseert me niet", zegt Anderlecht-coach Vincent Kompany.

"We hebben wel een systeem waardoor iemand van ons team op de hoogte blijft van de situatie in Gent. Die persoon kan een signaal geven als dat moet."

"Maar er zijn heel weinig scenario’s waarin het resultaat van gent belangrijk is voor

ons."



"We hebben er alles aan gedaan om ons lot zelf in handen te hebben en dat is gelukt. Het is nu aan ons om onze job te doen zondag."