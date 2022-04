Voor play-offtickets én belangrijke centen: wat staat er nog op het spel tijdens de slotspeeldag?

Champions' Play-offs: twee ploegen voor één ticket

Nog één felbegeerd plekje blijft over. Schaart Anderlecht of KAA Gent zich als laatste in de Champions’ Play-offs?

Paars-wit ligt na de slipper van de Buffalo’s weer in poleposition met een voorsprong van twee punten. KAA Gent moét dus winnen thuis tegen OH Leuven en hopen dat Anderlecht punten verliest in Kortrijk. Dan worden Hein Vanhaezebrouck en co alsnog vierde.

Voorts hopen Club Brugge (thuis tegen KV Mechelen) en Antwerp (thuis tegen Cercle) ongetwijfeld om nog wat punten in te lopen op leider Union (thuis tegen Beerschot) voor de halvering van de punten.