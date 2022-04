Na Union en Club Brugge mag ook Antwerp zich opmaken voor de Champions' Play-off

Leider Union en titelverdediger Club Brugge waren al zeker van deelname aan de titelstrijd. Nummer 3 Antwerp heeft zich vanmiddag vanuit zijn zetel geplaatst.

Dankzij de draw van Gent in Brugge sluit het de reguliere competitie sowieso in de top 4 af. In het slechtste geval op de 4e plaats, met evenveel punten als Gent, maar dan wint Antwerp op basis van het aantal gewonnen matchen. Met nog 1 speeldag op de kalender heeft stamnummer 1 dit seizoen al 19 keer gewonnen, Gent 17 keer.

Gent en Anderlecht zullen op de slotspeeldag strijden om het laatste ticket voor de Champions' Play-off. Gent voetbalt komende zondag thuis tegen OHL, Anderlecht trekt naar Kortrijk.

Op Paasmaandag spelen AA Gent en Anderlecht de bekerfinale.