Antwerp wint op een diefje bij OHL en handhaaft zich in top 4

OH Leuven - Antwerp in een notendop:

OHL betaalt zware prijs voor resem missers

Antwerp begon in poleposition aan de strijd voor de Champions’ Play-offs, maar met Gent en Anderlecht op amper één punt was er geen foutenmarge voor The Great Old. De felle start van de bezoekers mocht dan ook niet verbazen.



Na een kwartier nam OH Leuven het commando over. Butez stond pal op een verrassende vrije trap van Mercier en pareerde ook schoten van Schrijvers en Tamari. Op een corner was de doelman wél geklopt bij een kopbal van Özkacar, maar nu bracht de paal redding voor Antwerp.



OHL bleef met de kansen ook de missers opstapelen. Mercier bood zowel De Norre, Tamari als Maertens een huizenhoge kans aan, maar die wrongen ze telkens de nek om. Bij Antwerp konden ze bijna zelf niet geloven dat het nog steeds 0-0 stond.



Kort voor de rust kreeg de thuisploeg de rekening gepresenteerd op een hoekschop. Na een kopbal van Bataille bleef de bal voor doel hangen en Seck was er als de kippen bij om de 0-1 in doel te frommelen.



Priske dropte Miyoshi en Almeida in de ploeg voor de tweede helft en ging centraal achterin met drie spelen. Die omzetting wierp zijn vruchten af. OHL mocht de bal vlotjes rondtikken, maar Antwerp gaf amper nog iets weg.



De bezoekers maakten ook zelf aanvallend net als in de eerste helft niks meer klaar. Toch werd het bijna nog 0-2, maar Nainggolan botste in de slotfase op een prima redding van Runarsson.