Wat schuilt er achter de bloedrode cijfers van ons voetbal? Corona lang niet enige oorzaak

An accident waiting to happen.

Salarissen historisch hoog

Daartegenover staat evenwel dat de winstcijfers al sinds 2018 kelderen. Het gemiddelde verlies was in 2021 met iets meer dan 6 miljoen euro zelfs bijna dubbel zo hoog als vorig jaar (3,46 miljoen).

“Het is dan ook opvallend dat veel clubs ervoor gekozen hebben om de lonen niet te temperen”, meent Thomas Peeters. “Je zou denken dat ze een inspanning vragen aan hun spelers, maar dat blijkt moeilijk af te dwingen. Wellicht uit schrik dat ze dan in het buitenland hun geluk gaan beproeven.”

Opgestapelde verliezen

Nog een factor die meespeelt in de spilzucht: steeds meer Belgische clubs komen in handen van steenrijke (vaak buitenlandse) eigenaars die er niet voor terugdeinzen om met miljoenen te zwieren in de zoektocht naar snel succes.

Neem pakweg het Antwerp van Paul Gheysens. Of OH Leuven en Sint-Truiden als speeltje van exotische miljardairs. Het zijn ploegen die de verliezen in sneltempo opstapelen.

Clubs met een sterke lokale verankering zoals Club Brugge, Racing Genk, AA Gent, Charleroi en Zulte Waregem voeren een veel duurzamer beleid. Al is het zeker voor de kleinere teams een bijna oneerlijke strijd geworden.