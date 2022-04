AA Gent dient dan toch geen klacht in na mogelijke buitenspelgoal van Cercle Brugge

"We hebben de voorbije dagen een beroep gedaan op juridische specialisten en hun conclusie is dat het VAR-reglement vandaag geen procedure toelaat die een noemenswaardige kans heeft op slagen voor Gent."

Gent wil VAR-protocol aanpassen en wil ook gevolgschade verhalen

AA Gent maakt van de gelegenheid gebruik om de werking van de VAR nog maar eens aan de kaak te stellen. "We betreuren het ten zeerste dat anno 2022 de organisatie van de VAR nog altijd niet goed draait, zoals deze situatie pijnlijk illustreert."

"Bovendien blijkt dat er in het bondsreglement zelfs geen VAR-protocol in het Nederlands is voorzien is als officieel juridisch geldend document. AA Gent zal er alles aan doen om het VAR-protocol officieel te laten aanpassen zodat zulke situaties in de toekomst onmogelijk worden."

Gent benadrukt dat het door geen klacht in te dienen "het vervolg van de competitie niet op de helling zet". "Maar dat neemt niet weg dat Gent het nodige zal doen om de gevolgschade te verhalen op de verantwoordelijke partij(en). Deze situatie heeft immers ook financieel grote gevolgen."