Hein Vanhaezebrouck zag "verschil van bijna een meter" bij dubieuze goal van Cercle: "Onaanvaardbaar"

"De club heeft beslist om niet verder te gaan in dit dossier, hoewel er heel wat aanstootgevende feiten zijn", opende Hein Vanhaezebrouck zijn betoog.

Afgelopen weekend kon de 1-1 van Thibo Somers niet naar behoren gecontroleerd worden. "Eerst en vooral omdat een cameraman niet op zijn plaats zat. Dat is onaanvaardbaar", vond de coach van Gent.

"Toch was er een beeld van de zestien meter beschikbaar voor de VAR en was heel duidelijk te zien dat de speler van Cercle buitenspel stond. De VAR is er niet in geslaagd om een lijn te trekken, ook al was er een verschil van bijna een meter tussen beide spelers."