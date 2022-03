Anderlecht gefrustreerd én strijdvaardig na mokerslag: "Er gaat nog iets gebeuren"

Gaat Anderlecht onderuit in het zicht van de meet? Na de nederlaag tegen KAA Gent heeft het er alle schijn van. Paars-wit heeft zijn lot niet langer in eigen handen en moet nu rekenen op uitschuivers van Antwerp of Gent in de laatste twee speeldagen.

Verdediger Wesley Hoedt vloekte en kon zijn ontgoocheling na het laatste fluitsignaal allerminst verstoppen. "Ik sta hier zonder woorden", zuchtte de Nederlander voor de microfoon van Eleven Sports. "Dit is het verhaal van het hele seizoen. We creëren zoveel kansen, maar maken ze niet af. Aan de overkant schiet Gent één keer op doel en die bal gaat erin."

Hoedt stak overigens ook de hand in eigen boezem. De verdediger liet een enorme mogelijkheid liggen op de 0-1. "Het was een 150%-kans die er absoluut in moest. Echt, ik denk dat we dit seizoen 40% van onze goals hebben laten liggen."