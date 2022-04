Anderlecht plaatst zich na felbevochten zege in Kortrijk voor Champions' Play-offs

Vincent Kompany: "Ik had wel verwacht dat het niet gemakkelijk zou zijn. Kortrijk heeft zijn vel duur verkocht. Maar ik heb opnieuw heel goede punten gezien op mentaal vlak. Na 20 minuten loopt de wedstrijd helemaal niet zoals we zouden willen, maar we waren voorbereid op een niet-ideaal scenario. De eerste 20 minuten was het gewoon niet goed genoeg van ons. Daarna zijn we gegroeid in de wedstrijd en uiteindelijk hebben we ook het verschil gemaakt."





"Ik ben vooral tevreden over die mentale weerbaarheid. Die is cruciaal, zeker in de momenten dat het om de knikkers gaat. Het doelpunt van Kortrijk was volledig verdiend en we kwamen een paar keer goed weg in het begin van de wedstrijd, maar niemand is plotseling onrustig geworden of andere dingen gaan doen. We zijn moeten groeien in de wedstrijd, en dat is ook gebeurd. Daar ben ik tevreden mee."

"Ik besef dat het atypisch is voor Anderlecht om een play-offkwalificatie zo te vieren, maar ik sta daar volledig achter. Ik wil dat de jongens vandaag vieren en genieten, en de supporters ook. Het is al moeilijk genoeg geweest, jaren aan een stuk. Wij zijn vandaag qua budget niet meer nummer 1, 2, 3 of 4. De jongens hebben het fantastisch gedaan en hebben het ook zeker verdiend. Dus: vandaag vieren en superblij zijn, morgen alles achter de rug en focus op de bekerfinale."