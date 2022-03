Romelu Lukaku door Italiaanse collega's verkozen tot beste speler van vorig seizoen

Lukaku speelt sinds deze zomer weer voor Chelsea in de Premier League, maar vorig jaar maakte de Rode Duivel grote sier in de Serie A. De spits had met 24 goals en 11 assists een groot aandeel in de eerste titel van de Nerazzurri sinds 2010.

Die prestatie wordt nu beloond door de AIC. De jury bestond, naast de spelers uit de Serie A, uit trainers, scheidsrechters en de huidige en voormalige bondscoaches van Italië.

Er was geen traditionaal gala, maar Lukaku reageerde wel op de onderscheiding. "Het is een eer", zei hij n een communiqué van de AIC.

"Ik wil iedereen die op mij heeft gestemd bedanken en vooral mijn teamgenoten, want zonder de ploeg zou dit niet gelukt zijn. We hebben samen gewonnen, met de trainer steeds aan onze zijde, net zoals de club en de supporters."

"In de Serie A spelen was een kinderdroom en ik heb er alles aan gedaan om ook in Italië succesvol te zijn. Voor Cristiano Ronaldo eindigen is niet iets wat je vaak overkomt, voor mij hoort hij bij de beste drie spelers uit de geschiedenis. Hij is een speler die mij echt op een ander niveau heeft gebracht. Deze prijs is een echte vertrouwensboost voor de toekomst."