Geen conflict tussen Tuchel en Lukaku: "Bij Chelsea komt team op de eerste plaats"

Romelu Lukaku heeft nog niet veel rust gekend bij Chelsea: na een sterk debuut en een veelbesproken interview komt de Rode Duivel nu vooral in het nieuws omdat hij moeilijk scoort.

De aanvaller bezorgde Chelsea wel de zege in het WK voor clubs, maar bleef tegen Lille in de Champions League een volledige wedstrijd op de bank. Chelsea-coach Thomas Tuchel wou ook niet bevestigen of Lukaku zondag wel een kans krijgt in de finale van de League Cup tegen Liverpool.

"We hadden een gelijkaardige situatie met Jorginho, een van onze aanvoerders", zei Tuchel. "Hij kreeg rust omdat hij mentaal vermoeid was. Ik begrijp de focus op Romelu, maar het is dezelfde situatie als bij Jorginho."

"De beslissingen worden verduidelijkt en de spelers aanvaarden die. Als je voor Chelsea speelt, aanvaard je dat het team op de eerste plaats komt. Romelu en ik blijven dus even goede vrienden."

Tuchel maakt zich meer zorgen over de discussie over Roman Abramovitsj, de Russische eigenaar van de club. De Britse politici nemen ook de steenrijke Rus in het vizier met hun sancties na de inval in Oekraïne.

"We maken ons zorgen. Ik begrijp de kritiek wel op de club, maar de spelers en ik voelen ons niet verantwoordelijk. We vinden het verschrikkelijk, zonder twijfel, en kunnen er niet van weglopen."