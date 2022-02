Het historische dieptepunt van Romelu Lukaku bij Chelsea: hoeveel geduld is er nog?

De spits had in het (gewonnen) duel tegen Crystal Palace amper zeven ballen geraakt. Het laagste aantal sinds het begin van de metingen door databureau OPTA voor een speler die een volledige wedstrijd afwerkte in de Premier League.

Was Lukaku dan zo slecht? De schuld alleen op de Rode Duivel afschuiven zou te makkelijk zijn.

Vaak speelden ploegmaats hem op slecht gekozen momenten aan. En oké, Lukaku had zich misschien met wat meer overgave kunnen smijten in duels tegen de stevige thuisdefensie, maar iedereen weet dat zijn kracht ligt in weggestuurd worden in de diepte.

Alleen een kwartier voor tijd lanceerde invaller Mateo Kovacic onze landgenoot zo een keertje. Voorts was het wachten op een goeie bal die maar niet kwam.

Trainer Thomas Tuchel kreeg na afloop de vraag van 1 miljoen voorgelegd: lag het gebrek aan betrokkenheid van Lukaku aan de spits zelf of aan het team?

“Ik weet niet of er daar een goed antwoord voor is”, haalde de Duitser zijn schouders op. “Het was duidelijk dat Romelu geen impact had. Ik weet niet of dat veel zegt over het collectief.”