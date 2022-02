BEKIJK: Lukaku kan stempel niet drukken, Ziyech verlost Chelsea

Romelu Lukaku had in de finale van het WK voor clubs nog eens de netten doen trillen voor Chelsea, maar tegen Crystal Palace kon de Rode Duivel er geen vervolg aan breien.

De statistieken waren veelzeggend: in de eerste helft had de aanvaller amper twee keer de bal geraakt en daar was de aftrap dan nog bij gerekend. Christian Pulisic kwam veel dichter bij een doelpunt, maar maakte het niet af.

Ook in de tweede helft lukte het maar niet voor Chelsea en Lukaku. Een kwartier voor tijd leek Lukaku toch de ban te breken: een schot van de Rode Duivel werd in de rebound binnengewerkt door Ziyech, maar de VAR had buitenspel gezien.

Puntenverlies dreigde, maar Ziyech nam er geen vrede mee dat zijn doelpunt was afgekeurd. In de slotfase kon hij met een volley toch nog vieren. Zo blijft Chelsea op 7 punten van nummer 2 Liverpool.